La sceneggiata napoletana tra Mariella, Bice e suoi spasimanti, per fortuna dura poco. E, per merito degli autori, si trasforma in una simpatica commedia a lieto fine. La sciampista riesce a trovare la refurtiva a casa dello stolto, ma proprio quando sta per scappare arriva la polizia. Che però grazie all’intervento preventivo di Guido era stata allertata sulle buone intenzioni delle ragazze. Che ora diventano due eroine, mentre il furfante arrestato. E alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Sperando di toglierci davanti Bice per un pò. Mentre si fa sempre più seria la situazione a casa Poggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In Un posto al sole Gimmy non ne può più delle liti sulla sua educazione.
