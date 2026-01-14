In tv i segreti della sfoglia perfetta | come preparare cappelletti e lasagne secondo i due ristoratori di Pianetto

In questa puntata, i ristoratori di Pianetto, Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti, condividono le tecniche per realizzare una sfoglia perfetta. Attraverso la preparazione di cappelletti, lasagne e un tipico dolce romagnolo, illustrano i passaggi fondamentali e i segreti per ottenere risultati autentici e di qualità, rispettando le tradizioni della cucina italiana.

