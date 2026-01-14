In tv i segreti della sfoglia perfetta | come preparare cappelletti e lasagne secondo i due ristoratori di Pianetto
In questa puntata, i ristoratori di Pianetto, Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti, condividono le tecniche per realizzare una sfoglia perfetta. Attraverso la preparazione di cappelletti, lasagne e un tipico dolce romagnolo, illustrano i passaggi fondamentali e i segreti per ottenere risultati autentici e di qualità, rispettando le tradizioni della cucina italiana.
I due ristoratori di Pianetto Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti, proprietari de "La Campanara", sono tornati in tv per raccontare e preparare due ricette della tradizione romagnola e un dolce tra i più apprezzati della cucina italiana.
