In Trentino il 30% delle medaglie dei Giochi

In Trentino, il 30% delle medaglie assegnate ai Giochi Milano-Cortina 2026 sono state conquistate nella regione. Da Lago di Tesero a Predazzo, sono stati assegnati 59 podi nelle discipline di fondo, salto e combinata nordica, evidenziando il ruolo centrale del territorio nell'organizzazione e nello svolgimento degli eventi sportivi in vista delle Olimpiadi.

