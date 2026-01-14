In Trentino il 30% delle medaglie dei Giochi

Da laverita.info 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Trentino, il 30% delle medaglie assegnate ai Giochi Milano-Cortina 2026 sono state conquistate nella regione. Da Lago di Tesero a Predazzo, sono stati assegnati 59 podi nelle discipline di fondo, salto e combinata nordica, evidenziando il ruolo centrale del territorio nell'organizzazione e nello svolgimento degli eventi sportivi in vista delle Olimpiadi.

Per l’evento Milano-Cortina 2026 si concentrano, da Lago di Tesero a Predazzo, 59 podi tra fondo, salto e combinata nordica. Accanto allo sport, Trento e il sistema museale provinciale ospitano l’Olimpiade culturale, leva di crescita per i territori.. Strade agibili, impianti operativi e un sistema di navette e parcheggi per gestire i flussi.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

in trentino il 30 delle medaglie dei giochi

© Laverita.info - In Trentino il 30% delle medaglie dei Giochi

Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, Confartigianato: “Giochi del Mediterraneo: dritti verso l’obiettivo, è il momento  dei fatti, non delle chiacchiere”

Leggi anche: Le medaglie azzurre ai Giochi saranno detassate

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trentino Marketing tra gli sponsor di Milano Cortina - Anche la Provincia Autonoma di Trento con Trentino Marketing, l'agenzia di marketing turistico territoriale, sostiene le Olimpiadi invernali. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.