In Trentino il 30% delle medaglie dei Giochi
In Trentino, il 30% delle medaglie assegnate ai Giochi Milano-Cortina 2026 sono state conquistate nella regione. Da Lago di Tesero a Predazzo, sono stati assegnati 59 podi nelle discipline di fondo, salto e combinata nordica, evidenziando il ruolo centrale del territorio nell'organizzazione e nello svolgimento degli eventi sportivi in vista delle Olimpiadi.
Per l’evento Milano-Cortina 2026 si concentrano, da Lago di Tesero a Predazzo, 59 podi tra fondo, salto e combinata nordica. Accanto allo sport, Trento e il sistema museale provinciale ospitano l’Olimpiade culturale, leva di crescita per i territori.. Strade agibili, impianti operativi e un sistema di navette e parcheggi per gestire i flussi.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Trentino Marketing tra gli sponsor di Milano Cortina - Anche la Provincia Autonoma di Trento con Trentino Marketing, l'agenzia di marketing turistico territoriale, sostiene le Olimpiadi invernali. ansa.it
Cerimonia di apertura il 6 febbraio (anche in collegamento con Predazzo) con un primato trentino: la valle di Fiemme la località con più medaglie facebook
