In Sicilia nascono nuovi modelli agricoli ma anche avocado

In Sicilia, si sviluppano nuovi modelli agricoli, tra cui la coltivazione di avocado. Le campagne dell’isola offrono paesaggi variegati e ricchi di biodiversità, testimonianza di un territorio in evoluzione. Questo fermento agricolo si inserisce in un contesto di tradizione e innovazione, contribuendo a valorizzare le risorse locali e a promuovere pratiche sostenibili. Un territorio che, attraversato in auto, invita a scoprire la sua naturale e culturale ricchezza.

Attraversando le campagne dell'isola, il tempo non sembra mai abbastanza per sedimentare la bellezza che scorre dai finestrini. Bisogna fermarsi per cogliere le differenze e godersi le eccezioni fuori dal cliché, sapendo che quello che appare bizzarro, forzato, può essere il precursore di un sistema in mutazione. Vale soprattutto quando si parla di cambiamenti rurali e naturali. La Sicilia agricola del 2026 è una terra che viaggia a due velocità. Da un lato, l'isola si conferma una delle terre del biologico europeo con oltre 413.000 ettari certificati (Ismea, Rapporto Bio 2025), un dato che testimonia una volontà naturale alla sostenibilità.

