In ricordo di Valeria Fedeli | dal sindacato al governo della scuola il pragmatismo e i princìpi di una riformista

Valeria Fedeli, scomparsa oggi all’età di 76 anni, ha attraversato diverse tappe della vita pubblica italiana, dal sindacato al ruolo di ministra dell’istruzione. La sua figura si è sempre distinta per un approccio pragmatico e fedele ai principi riformisti. La sua lunga carriera testimonia un impegno costante nel settore dell’educazione e del lavoro, lasciando un’importante eredità nel panorama politico e sociale del paese.

Valeria Fedeli, il ricordo del Diario del Lavoro - Una grande amica, una grande donna, una grande sindacalista. ildiariodellavoro.it

Valeria Fedeli è morta, l’ex ministra dell’Istruzione fu tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’. Tutte le reazioni - Senatrice del Pd nella XVII legislatura, era stata nominata ministra nel governo Gentiloni. ilgiorno.it

Il mio ricordo di Valeria Fedeli è quello di una persona che incontravo sempre alle manifestazioni, in un periodo in cui le attuali, stucchevoli polemiche su chi le fa e chi non le fa, chi va e chi non va, perché si fanno e perché non si fanno non trovavano spazio n x.com

La notizia della scomparsa di Valeria Fedeli mi colpisce profondamente. Di lei conservo il ricordo di un rapporto di stima sincera e di affetto reciproco. Ci siamo confrontate spesso, anche partendo da visioni diverse, ma sempre nel rispetto: una qualità che non facebook

