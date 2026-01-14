In ricordo di Valeria Fedeli | dal sindacato al governo della scuola il pragmatismo e i princìpi di una riformista

Da ilfoglio.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Fedeli, scomparsa oggi all’età di 76 anni, ha attraversato diverse tappe della vita pubblica italiana, dal sindacato al ruolo di ministra dell’istruzione. La sua figura si è sempre distinta per un approccio pragmatico e fedele ai principi riformisti. La sua lunga carriera testimonia un impegno costante nel settore dell’educazione e del lavoro, lasciando un’importante eredità nel panorama politico e sociale del paese.

Valeria Fedeli, morta oggi a 76 anni, ha ricoperto ruoli assai vari nella sua vicenda di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

in ricordo di valeria fedeli dal sindacato al governo della scuola il pragmatismo e i princ236pi di una riformista

© Ilfoglio.it - In ricordo di Valeria Fedeli: dal sindacato al governo della scuola, il pragmatismo e i princìpi di una riformista

Leggi anche: Addio a Valeria Fedeli, chi era l’ex Ministra dell’Istruzione: dal sindacato Cgil al comitato femminista Se non ora, quando?

Leggi anche: È morta l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli: Meloni, Schlein e Renzi uniti nel ricordo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Addio a Valeria Fedeli, l'ex ministra dell'Istruzione dal 2016 al 2018. Meloni: La sua scomparsa mi addolora. Valditara: Ricordo il suo impegno appassionato e sincero; Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Meloni: «Colpita dalla sua passione e dal suo impegno»; È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni; Valeria Fedeli, morta a 76 anni l’ex ministra dell’Istruzione del Pd.

ricordo valeria fedeli sindacatoIn ricordo di Valeria Fedeli: dal sindacato al governo della scuola, il pragmatismo e i princìpi di una riformista - Donna di carattere, ha avuto scontri politici anche duri, ha subìto attacchi anche velenosi, ma ha sempre preferito guardare a quel che si poteva fare, e in tanti anni di attività è riuscita a fare mo ... ilfoglio.it

ricordo valeria fedeli sindacatoValeria Fedeli, il ricordo del Diario del Lavoro - Una grande amica, una grande donna, una grande sindacalista. ildiariodellavoro.it

ricordo valeria fedeli sindacatoValeria Fedeli è morta, l’ex ministra dell’Istruzione fu tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’. Tutte le reazioni - Senatrice del Pd nella XVII legislatura, era stata nominata ministra nel governo Gentiloni. ilgiorno.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.