In Onda doccia gelata per Elly Schlein | Come può sprecare tutto

In un contesto politico in evoluzione, le recenti dichiarazioni di Paolo Mieli su Elly Schlein hanno suscitato diverse interpretazioni. Tra critiche e preoccupazioni, si discute se si tratti di un avvertimento al centrosinistra o di una previsione sulle future opposizioni. Questo dibattito evidenzia le complessità delle dinamiche politiche italiane e il ruolo delle figure di spicco nel definire il clima politico attuale.

Difficile capire se quella di Paolo Mieli sia un avvertimento al centrosinistra o una profezia sulle opposizioni. Secondo lo storico, editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile su La7, il campo largo non deve fare «quella sceneggiata che si chiama Joe Biden-Kamala Harris, cioè che c’è un candidato che non si sa se è lui o non è lui, e viene cambiato all'ultimo momento». Le prossime elezioni politiche, salvo terremoti imprevisti e imprevedibili, arriveranno nel 2027 ma soprattutto dalle parti del Partito democratico i movimenti sotterranei sono già iniziati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

