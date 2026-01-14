Attualmente, sono circa 2.663 i cittadini italiani detenuti all’estero, con la maggior parte in Germania, secondo il sindacato di polizia penitenziaria. In Venezuela, si registrano ancora 42 italiani in custodia. Questi dati evidenziano la presenza significativa di connazionali nelle carceri di altri Paesi, sottolineando l'importanza di monitorare e supportare la loro situazione.

Secondo il sindacato di polizia penitenziaria, la maggior parte si trova in Germania. Ancora 42 quelli reclusi in Venezuela. A volte sono ostaggi senza capo di imputazione. Ci sono casi che fanno più scalpore, altri meno. Storie che hanno maggiore presa mediatica e destano clamore nell’opinione pubblica, altre, invece, completamente dimenticate. Se siamo felici per la scarcerazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, insieme agli altri due italiani liberati ( Luigi Gasperin e Biagio Pilieri ), allo stesso modo non possiamo non essere addolorati per le migliaia di connazionali ancora reclusi nelle prigioni di tutto il mondo, a volte senza un vero e proprio capo di imputazione o senza aver subito un processo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In cella all’estero 2.663 connazionali

Caracas rilascia il cooperante, in cella da oltre 400 giorni, e l’imprenditore Burlò. Entrambi ignoravano l’arresto di Maduro: «È stato tutto inaspettato». Il Papa ha ricevuto la Machado, che giovedì incontrerà Trump. facebook