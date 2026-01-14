Nel percorso verso il centenario, il calcio toscano ha vissuto momenti storici e partite memorabili. Anni fa, anche se la rivalità con la Juventus non era ancora così accesa, una vittoria contro i bianconeri rappresentava comunque un risultato importante. Ricordiamo un episodio particolare, quando Pedro Petrone si sciupò la pettinatura durante un match, simbolo di un passato che contribuisce alla storia e alla tradizione del calcio regionale.

Anche se in passato la rivalità tra viola e bianconeri non era così sentita come oggi, vincere contro la Juventus non è mai stato banale. Così, è curioso notare che il mese di gennaio ha dato il via a due “prime volte“ nella storia dei confronti tra le due squadre. L’8 gennaio 1933 arriva la prima vittoria gigliata in Fiorentina-Juventus 1-0. A decidere la gara non può che essere il super bomber Pedro Petrone, addirittura di testa su cross di Prendato. Già, addirittura, perché a Firenze si fanno battute sul fatto che colpisca poco la palla di testa per non sciupare la pettinatura. In questo nostro cammino verso il centenario della Fiorentina parleremo ancora di Petrone, ma andiamo alla prima volta in cui la Fiorentina ha vinto sul campo della Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

IN cammino verso il centenario. Gennaio anti-Juventus. Quando Pedro Petrone si sciupò la pettinatura

