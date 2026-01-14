In Brianza arriva lo sciopero del biglietto | Se il servizio è scadente non pagatelo

In Brianza, si manifesta lo sciopero del biglietto con l’obiettivo di sensibilizzare sulla qualità del servizio pubblico. Se i mezzi sono spesso in ritardo, sovraffollati o soggetti a guasti, cittadini e utenti chiedono un miglioramento e, in alcuni casi, di non pagare se il servizio non è all’altezza. Questa iniziativa riflette la necessità di una maggiore attenzione alle condizioni di trasporto, per garantire affidabilità e rispetto per chi si sposta quotidianamente.

Scioperi, guasti ai mezzi o ai passaggi a livello, vagoni strapieni che rendono pressoché impossibile salire. E soprattutto corse saltate, in ritardo e il viaggio quotidiano per andare al lavoro o a scuola diventa per i pendolari di Monza e Brianza una vera e propria odissea.Chi organizza lo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: In Brianza arriva lo z238: il nuovo bus che passa ogni 30 minuti Leggi anche: In Brianza arriva lo z238: il nuovo bus che passa ogni 30 minuti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il trasporto pubblico sciopera anche in Brianza: gli orari. Il trasporto pubblico sciopera anche in Brianza: gli orari - Lo sciopero degli autobus arriva anche a Monza: per giovedì 15 gennaio l’organizzazione sindacale AL Cobas ha proclamato un’agitazione aziendale di 24 ore che interesserà i lavoratori di NET Srl, la ... monzatoday.it

Filippo Ferri, toscano, arriva dalla Questura di Monza e Brianza.«Firmati 49 Daspo per i fatti di sabato: non tollereremo queste violenze» facebook

Filippo Ferri, toscano, arriva dalla Questura di Monza e Brianza.«Firmati 49 Daspo per i fatti di sabato: non tollereremo queste violenze» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.