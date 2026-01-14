In Biblioteca Malatestiana Ragazzi un mese di laboratori e letture per bambini di tutte le età

La Biblioteca Malatestiana Ragazzi propone un mese di attività dedicate a bambini di tutte le età, con laboratori e letture animate. Un’occasione per avvicinare i più giovani alla cultura e alla lettura, favorendo incontri e scambi in un ambiente accogliente e stimolante. Il programma mira a coinvolgere diverse fasce di età, offrendo momenti di divertimento e apprendimento nel rispetto delle esigenze di tutti.

La Biblioteca Malatestiana Ragazzi, che rinnova il suo impegno come punto di riferimento culturale per Cesena, si apre a un mese ricco programma di letture animate e laboratori, rivolti a diverse fasce d’età, con lo scopo di stimolare l’immaginazione e creare occasioni di incontro e scambio tra i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

