In Biblioteca Malatestiana Ragazzi un mese di laboratori e letture per bambini di tutte le età

La Biblioteca Malatestiana Ragazzi propone un mese di attività dedicate a bambini di tutte le età, con laboratori e letture animate. Un’occasione per avvicinare i più giovani alla cultura e alla lettura, favorendo incontri e scambi in un ambiente accogliente e stimolante. Il programma mira a coinvolgere diverse fasce di età, offrendo momenti di divertimento e apprendimento nel rispetto delle esigenze di tutti.

La Biblioteca Malatestiana Ragazzi, che rinnova il suo impegno come punto di riferimento culturale per Cesena, si apre a un mese ricco programma di letture animate e laboratori, rivolti a diverse fasce d'età, con lo scopo di stimolare l'immaginazione e creare occasioni di incontro e scambio tra i.

Mercoledì 14 gennaio alle 17, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, Claudia De Pascali presenta il suo libro "Guarda il cielo" (Graus Edizioni), il viaggio nell'anima di una mamma caregiver. Modera l'incontro il giornalista Francesco Zanotti. Evento facebook

