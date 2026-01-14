In aumento le Rsa tante private e poche al sud

Il numero di ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sta aumentando, con un incremento significativo delle strutture private. Tuttavia, nel Sud Italia sono ancora poche, creando una disparità nell’offerta di servizi. La maggior parte delle Rsa è gestita da enti privati, di cui circa metà senza scopo di lucro, riflettendo un panorama in evoluzione nel settore dell’assistenza agli anziani.

Cresce il numero degli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali. La maggior parte delle strutture è gestita da privati, metà da enti no profit. Risalta il divario tra Nord e Sud.

