Impegno e sinergia per lo sviluppo delle imprese sportive | l' agenda 2026 di Confcommercio

L'agenda 2026 di Confcommercio si propone di sostenere lo sviluppo delle imprese sportive attraverso iniziative mirate e collaborazione con attività e associazioni del territorio. Sono previsti incontri formativi per aggiornare le realtà del settore sulle principali novità e adempimenti normativi, favorendo un percorso di crescita e sinergia tra gli operatori. Un punto di riferimento per promuovere un’efficace gestione delle imprese sportive nel rispetto delle normative vigenti.

