Impegno e sinergia per lo sviluppo delle imprese sportive | l' agenda 2026 di Confcommercio

L’agenda 2026 di Confcommercio si propone di sostenere lo sviluppo delle imprese sportive attraverso iniziative e incontri formativi. Coinvolgendo attività e associazioni del territorio, il progetto mira a favorire un approfondimento sulle principali novità e adempimenti necessari per il settore. Un percorso di collaborazione e informazione volto a rafforzare la crescita e la sostenibilità delle realtà sportive locali.

Iniziative sviluppate con il coinvolgimento di attività e associazioni sportive del territorio e incontri formativi dedicati alle principali novità e adempimenti di interesse per le realtà del settore. Con l'inizio del nuovo anno il consiglio direttivo di ConfSport Confcommercio Pisa traccia gli.

