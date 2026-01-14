Immobile cambia maglia a gennaio | lo scenario a sorpresa

A gennaio, Ciro Immobile ha cambiato maglia, suscitando interesse tra gli appassionati di calcio. Tuttavia, secondo fonti ufficiali, il bomber di Torre Annunziata non è ancora in condizione per scendere in campo dall’inizio. La Serie A continua a vedere il ritorno di alcuni talenti, mentre le aspettative su Immobile rimangono alte, anche se il suo rientro in campo sembra ancora lontano.

Italiano ha confermato che il bomber di Torre Annunziata non è ancora pronto per giocare dal primo minuto In una Serie A che continua a riabbracciare alcuni de suoi talenti partiti da poco e ora rientrati, magari in altre squadre, grandissime aspettative c’erano per Ciro Immobile. L’ex capitano della Lazio in estate è tornato in Italia dopo i mesi al Besiktas, non da buttare sicuramente ma da 15 gol in 30 partite di campionato. A puntare su di lui è stato il Bologna di Italiano, che aveva bisogno di certezze in attacco, esperienza e gol per fare bene anche in Europa League e far crescere tutti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

