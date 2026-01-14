Illva Saronno Holding amplia la propria attività nel settore degli ingredienti premium con l'acquisizione di Delite. Questa operazione rafforza la presenza dell'azienda nel mercato alimentare, consolidando la sua posizione e sostenendo la strategia di crescita internazionale. La scelta di investire in segmenti complementari riflette l’impegno di Illva Saronno nel diversificare e rafforzare il proprio portafoglio di business.

Saronno (Varese) – Illva Saronno Holding, gruppo italiano a vocazione internazionale noto soprattutto per il successo planetario di Disaronno, consolida la propria presenza nel mercato alimentare e nel segmento degli ingredienti premium con una nuova operazione di crescita strategica. La società ha infatti acquisito il 100% di Delite Srl, distributore emiliano specializzato in prodotti e servizi per il mondo della gelateria e della pasticceria, tramite la controllata Disaronno Ingredients. L’operazione rientra in un piano più ampio di ampliamento industriale e distributivo, volto a rafforzare la posizione del gruppo in segmenti ad alta specializzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Illva Saronno rafforza Disaronno Ingredients: acquisita Delite

