Illva Saronno rafforza Disaronno Ingredients | acquisita Delite
Illva Saronno Holding amplia la propria attività nel settore degli ingredienti premium con l'acquisizione di Delite. Questa operazione rafforza la presenza dell'azienda nel mercato alimentare, consolidando la sua posizione e sostenendo la strategia di crescita internazionale. La scelta di investire in segmenti complementari riflette l’impegno di Illva Saronno nel diversificare e rafforzare il proprio portafoglio di business.
Saronno (Varese) – Illva Saronno Holding, gruppo italiano a vocazione internazionale noto soprattutto per il successo planetario di Disaronno, consolida la propria presenza nel mercato alimentare e nel segmento degli ingredienti premium con una nuova operazione di crescita strategica. La società ha infatti acquisito il 100% di Delite Srl, distributore emiliano specializzato in prodotti e servizi per il mondo della gelateria e della pasticceria, tramite la controllata Disaronno Ingredients. L’operazione rientra in un piano più ampio di ampliamento industriale e distributivo, volto a rafforzare la posizione del gruppo in segmenti ad alta specializzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno: operazione da 100 milioni
