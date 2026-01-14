Il Volo tre direttori del Carlino per un giorno | lascia qui le tue domande per gli artisti

Il Volo, trio di artisti di fama internazionale, si prepara a rispondere alle domande dei lettori del Carlino. In questa occasione, tre direttori del nostro quotidiano avranno il privilegio di intervistare gli artisti, offrendo ai lettori l’opportunità di conoscere meglio il loro percorso e le loro esperienze. Lascia qui le tue domande e partecipa a questo incontro esclusivo, che unisce musica e giornalismo in un dialogo diretto e autentico.

Bologna, 14 gennaio 2026 –  Tre grandi voci. Un unico gruppo. Un successo mondiale e, ora, un nuovo impegno con il nostro giornale e i nostri lettori. L’appuntamento è per martedì 20 gennaio quando, nell’ambito dei festeggiamenti per i 140 anni del quotidiano, gli artisti de Il Volo saranno i direttori per un giorno di Qn - il Resto del Carlino. Le domande dei lettori. In vista di questo appuntamento, i lettori possono partecipare attivamente inviando le proprie domande al trio, che saranno selezionate e sottoposte agli artisti ragazzi. Inviare i propri interrogativi è semplice: basta andare qui in fondo al pezzo e lasciare domande nella sezione dei commenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

