Il Volo tre direttori del Carlino per un giorno | lascia qui le tue domande per gli artisti

Il Volo, trio di artisti di fama internazionale, si prepara a rispondere alle domande dei lettori del Carlino. In questa occasione, tre direttori del nostro quotidiano avranno il privilegio di intervistare gli artisti, offrendo ai lettori l’opportunità di conoscere meglio il loro percorso e le loro esperienze. Lascia qui le tue domande e partecipa a questo incontro esclusivo, che unisce musica e giornalismo in un dialogo diretto e autentico.

Bologna, 14 gennaio 2026 – Tre grandi voci. Un unico gruppo. Un successo mondiale e, ora, un nuovo impegno con il nostro giornale e i nostri lettori. L’appuntamento è per martedì 20 gennaio quando, nell’ambito dei festeggiamenti per i 140 anni del quotidiano, gli artisti de Il Volo saranno i direttori per un giorno di Qn - il Resto del Carlino. Le domande dei lettori. In vista di questo appuntamento, i lettori possono partecipare attivamente inviando le proprie domande al trio, che saranno selezionate e sottoposte agli artisti ragazzi. Inviare i propri interrogativi è semplice: basta andare qui in fondo al pezzo e lasciare domande nella sezione dei commenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Volo, tre direttori del Carlino per un giorno: lascia qui le tue domande per gli artisti Leggi anche: Belinelli torna al Carlino. Sarà direttore per un giorno. Inviateci le vostre domande Leggi anche: Lunedì 17 la leggenda del basket verrà in redazione a Bologna: inviateci le vostre domande e Marco vi risponderà. Belinelli al Carlino: sarà direttore per un giorno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Due anni fa, davanti a diversi direttori commerciali degli #Aeroporti italiani, mostrai questa mia previsione. Il mercato #aereo italiano poteva raggiungere i 231 milioni di passeggeri, vale a dire quasi 70 milioni di passeggeri in più rispetto al 2023 (che aveva ap x.com Pronti a sfidare la gravità La Bungee Dance Official approda a Roma per un evento imperdibile dedicato a ballerini e performer che vogliono elevare la propria tecnica. Una Masterclass di Bungee Dance Coreografico per sperimentare il volo, la sospensio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.