Il vento fa volare i new jersey la strada tra Tipoldo e Larderia superiore torna poco sicura

Il vento forte ha causato il distacco di alcuni new jersey sulla strada tra Tipoldo e Larderia Superiore, rendendo il tratto meno sicuro. A metà novembre, una famiglia è finita in un burrone dopo aver perso il controllo dell'auto, fortunatamente senza riportare ferite gravi. La situazione evidenzia l'importanza di monitorare le condizioni stradali e adottare misure di sicurezza adeguate in questa zona.

A metà novembre una famiglia era volata con l'auto in quel tratto finendo in un burrone e per fortuna non si erano registrate vittime. Nella strada provinciale che collega i villaggi Larderia superiore e Tipoldo i new jersey che erano stati collocati dalla Città metropolitana dopo il maltempo e. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

