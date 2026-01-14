Il vento fa volare i new jersey la strada tra Tipoldo e Larderia superiore torna poco sicura

Il vento forte ha causato il distacco di alcuni new jersey sulla strada tra Tipoldo e Larderia Superiore, rendendo il tratto meno sicuro. A metà novembre, una famiglia è finita in un burrone dopo aver perso il controllo dell'auto, fortunatamente senza riportare ferite gravi. La situazione evidenzia l'importanza di monitorare le condizioni stradali e adottare misure di sicurezza adeguate in questa zona.

