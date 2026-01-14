Il trasporto pubblico e la guerra tra poveri

Il trasporto pubblico a Bergamo si trova di fronte a sfide economiche legate all’introduzione di nuovi servizi come la linea 2 del tram e l’e-BRT. La recente analisi dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale evidenzia come le risorse disponibili siano sempre più limitate, costringendo a scelte difficili e a una rinnovata attenzione alla sostenibilità finanziaria del settore.

BERGAMO. Qualcosa a metà tra una partita di Risiko e un corso avanzato di finanza (molto) creativa. La prima bozza della relazione dell’Agenzia del Trasporto pubblico locale sulla copertura economica dei nuovi servizi attesi quest’anno, ovvero la linea 2 del tram e l’e-Brt, fa abbastanza pensare e soprattutto capire in modo chiaro una cosa: la coperta è sempre più corta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

