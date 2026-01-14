Il tracollo di Sánchez e l’ascesa di Vox | i sondaggi certificano la crisi della sinistra spagnola mito della Schlein

Le ultime rilevazioni evidenziano un cambiamento significativo nel panorama politico spagnolo. Secondo un sondaggio condotto da 40dB per El País e Cadena SER, il Partito Popolare e Vox avrebbero oggi la maggioranza assoluta, raggiungendo il 49,4% dei consensi. Questo scenario rappresenta una crisi per la sinistra, con un tracollo di Sánchez e una crescita evidente della destra, segnando un momento importante nel contesto politico nazionale.

Buone notizie per la destra spagnola. La prima rilevazione dell’anno, realizzata da 40dB per El País e la Cadena SER, sentenzia che se oggi si votasse per le elezioni politiche, il Pp e Vox sarebbero a un passo dalla maggioranza assoluta, con una somma complessiva del 49,4% dei consensi. Una soglia mai raggiunta prima, che fotografa il malcontento definitivo degli spagnoli verso il socialista Pedro Sánchez. Il declino socialista. Il Psoe infatti è in caduta libera e si fermerebbe al 27% delle intenzioni di voto, livello prossimo ai minimi storici e ben distante dal 31,7% registrato alle ultime politiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il tracollo di Sánchez e l’ascesa di Vox: i sondaggi certificano la crisi della sinistra spagnola mito della Schlein Leggi anche: Il mito spagnolo della Schlein si sgretola: il vero volto del «modello Sanchez» Leggi anche: Real Madrid, crisi totale di Xabi Alonso. Come risollevare la situazione della squadra spagnola? Il punto

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.