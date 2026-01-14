Il tempo perso tra gate e imbarchi rinviati torna al centro del dibattito europeo | il Parlamento dice no alla riduzione delle tutele per i passeggeri

Il tempo trascorso tra gate e imbarchi rinviati è al centro del dibattito europeo, con il Parlamento che si oppone a riduzioni delle tutele per i passeggeri. I ritardi e le attese prolungate, spesso senza risposte ai reclami, evidenziano l’importanza di mantenere standard di tutela adeguati. La questione riguarda direttamente chi si trova a dover gestire imprevisti e disagi durante i viaggi, sottolineando la necessità di politiche più equilibrate e trasparenti.

O re trascorse sotto i tabelloni, coincidenze perse, hotel da trovare all’ultimo momento e mail di reclamo che restano senza risposta. Il disagio dei ritardi aerei è diventato una costante del viaggio europeo, tanto da trasformarsi in uno dei temi più controversi del rapporto tra compagnie e passeggeri. A Bruxelles, però, qualcosa si muove. Il Parlamento europeo ha deciso di mettere un argine ai tentativi dei governi di ridurre le tutele per chi vola, bocciando le proposte dei governi nazionali che miravano ad allungare i tempi necessari per ottenere un risarcimento e a ridurne gli importi. Una scelta netta, arrivata con un voto quasi unanime della commissione Trasporti, che rimette al centro il principio secondo cui il tempo perso in aeroporto non è un dettaglio trascurabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il tempo perso tra gate e imbarchi rinviati torna al centro del dibattito europeo: il Parlamento dice no alla riduzione delle tutele per i passeggeri Leggi anche: Edilizia. Capobianco (Conflavoro) al Parlamento europeo: “Senza sicurezza, formazione e tutele non ci saranno più operai nei cantieri” Leggi anche: Cybersicurezza, debutta al Parlamento europeo il centro studi della Cyber Security Foundation Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La tradizione dei piatti romani in versione gourmet la trovi solo all’Osteria del Tempo Perso Belsiana | a due passi da Via Condotti Via Belsiana, 94 Tutti i giorni 12:30-23:00 prenotazioni: 06 6994 1469 [email protected] osteriad facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.