Il teatro che guarisce | i pazienti del Pascale portano in scena Eduardo

Da napolitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro che guarisce si svolge all’interno di “I Laboratori dell’Anima”, promosso dall’Istituto dei tumori di Napoli. Un progetto che utilizza il teatro come strumento di cura e socializzazione, coinvolgendo pazienti oncologici e operatori sanitari. In questa iniziativa, i partecipanti portano in scena Eduardo, creando uno spazio di confronto, umanità e solidarietà. Un esempio di come l’arte possa favorire il benessere e il percorso di recupero.

Un palcoscenico che diventa spazio di incontro, di cura e di umanità condivisa. È questo il cuore dello spettacolo teatrale nato all’interno de “I Laboratori dell’Anima”, il percorso promosso dall’Istituto dei tumori di Napoli, che vede protagonisti pazienti oncologici e operatori sanitari uniti. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

