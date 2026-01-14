Il teatro che guarisce | i pazienti del Pascale portano in scena Eduardo

Il teatro che guarisce si svolge all’interno di “I Laboratori dell’Anima”, promosso dall’Istituto dei tumori di Napoli. Un progetto che utilizza il teatro come strumento di cura e socializzazione, coinvolgendo pazienti oncologici e operatori sanitari. In questa iniziativa, i partecipanti portano in scena Eduardo, creando uno spazio di confronto, umanità e solidarietà. Un esempio di come l’arte possa favorire il benessere e il percorso di recupero.

Quando il teatro cura l'anima, i pazienti del Pascale portano in scena Eduardo - È questo il cuore dello spettacolo teatrale nato all'interno de "I Laboratori dell'Anima", il percorso promosso dall'Ist ... ansa.it

