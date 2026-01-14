Il tavolo Beko in Regione | L’azienda più concreta sulle cose che vanno fatte

Il tavolo Beko in Regione rappresenta un momento di confronto concreto sulle priorità di sviluppo locale. Questa mattina, alle 7, due pullman sono partiti da Cassinetta verso Palazzo Lombardia, sede dell’incontro. L’obiettivo è discutere in modo chiaro e diretto sulle azioni da intraprendere, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte. Un’occasione per affrontare questioni importanti con un approccio sobrio e mirato.

Sono partiti con due pullman alle 7 del mattino da Cassinetta per raggiungere Palazzo Lombardia, dove era in programma il Tavolo di aggiornamento regionale. È stata ampia la partecipazione dei lavoratori di Beko al presidio che si è svolto a Milano in occasione di una giornata di sciopero di 8 ore indetto da Fim, Fiom e Uilm per chiedere all’azienda un cambio di passo nell’applicazione del piano industriale firmato ad aprile 2025. In cima alle richieste dei sindacati investimenti, lancio di nuovi prodotti, recupero dei volumi di produzione e consolidamento dell’ occupazione. Temi su cui sono giunte risposte, con l’azienda che ha presentato gli investimenti previsti nel 2026, dai pannelli solari a tecnologia e automazioni fino allo sviluppo di nuovi prodotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

