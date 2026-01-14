Il talento di essere tutti e nessuno | Luca Ward al Teatro Govi

Il Teatro Govi ospita sabato 17 gennaio Luca Ward in “Il talento di essere tutti e nessuno”. Voce conosciuta dal pubblico, ha interpretato personaggi di rilievo come Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Questa serata offre l’opportunità di scoprire la sua esperienza e il suo percorso nel mondo della recitazione e della voce.

Sabato 17 gennaio il Teatro Govi ospita Luca Ward in “Il talento di essere tutti e nessuno”. Un volto, ma soprattutto una voce ben noti al grande pubblico: è stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: "Il talento di essere tutti e nessuno": Luca Ward in scena al Teatro Mandanici Leggi anche: Calorosa accoglienza al Teatro Mandanici per Luca Ward: “Il talento di essere tutti e nessuno” conquista il pubblico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sifasera. Al Teatro Sociale di Soresina arriva Luca Ward con Il talento di essere tutti e nessuno; Luca Ward oltre il doppiaggio: al Teatro Govi la voce diventa racconto in Il talento di essere tutti e nessuno; Ward, la voce di Hollywood. Il doppiatore domani a Montegranaro con “Il talento di essere tutti e nessuno”; AMAT – Luca Ward apre sabato 10 gennaio la stagione in abbonamento del Teatro la Perla di Montegranaro. L’attore porta in scena “Il talento di essere tutti e nessuno”. “Il talento di essere tutti e nessuno”: Luca Ward al Teatro Govi - In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sottopelle, e ora risiede indiscutibilmente nel DNA di ognuno di noi. genovatoday.it

Montegranaro, Luca Ward apre la stagione del Teatro La Perla con “Il talento di essere tutti e nessuno” - Sabato 10 gennaio l’attore e doppiatore porta in scena uno spettacolo autobiografico tra parola e musica, aprendo la stagione teatrale promossa da Comune e AMAT ... lanuovariviera.it

Luca Ward al Sociale: una voce iconica racconta il gioco delle identità - 30 va in scena uno spettacolo tra ironia e racconto personale, inserito nella rassegna SiFaSera curata da Bruno Tiberi ... laprovinciacr.it

"Essere seguiti da un grande Coach significa trasformare il talento grezzo in un capolavoro." #staffdilivello #mentalitavincente #scuolataekwondogenova facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.