Il supporto di Elon Musk agli iraniani | fornisce la connessione Starlink gratis agli oppositori del regime islamista

Recentemente, Elon Musk ha annunciato di fornire gratuitamente accesso a Starlink agli oppositori del regime islamista in Iran. Questa iniziativa ha suscitato diverse reazioni, in un contesto in cui Musk è stato spesso criticato da vari settori, dalla sinistra ai media progressisti. La decisione evidenzia come le azioni del leader di Tesla possano avere ripercussioni anche in ambiti politici e sociali, influenzando il dibattito pubblico internazionale.

Dalla sinistra ai media progressisti, tanti sono quelli che in questi ultimi anni si sono scagliato contro Elon Musk. Eppure il patron di Tesla, Starlink e Space X aveva fornito la connessione gratuita agli ucraini dopo l'invasione russa, dimostrando la propria solidarietà al popolo aggredito. Ha fatto lo stesso da qualche tempo con i manifestanti iraniani, che si stanno opponendo da settimane contro il regime islamista degli ayatollah. Dal momento che il governo iraniano ha oscurato le reti di connessione, rendendo quasi impossibile la possibilità di comunicare con l'esterno per la popolazione, l'iniziativa di Musk assume una forma miracolosa per i cittadini oppressi.

