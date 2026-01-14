A Foggia si apre una nuova fase con il ritorno della famiglia Casillo, guidata da Pasquale, alla guida del club. Dopo l’era Canonico, il Foggia Calcio torna nelle mani di chi ha scritto pagine importanti nella storia del club, portandolo nuovamente verso obiettivi di rilievo. Questo cambiamento segna un ritorno alle origini e un nuovo capitolo per la squadra e i suoi tifosi, con l’obiettivo di ripercorrere le orme del passato.

A Foggia c’è aria di svolta. O meglio, di un romantico ritorno alle origini. L’ era Canonico in casa Foggia Calcio è infatti arrivata al termine e il club tornerà di nuovo nelle mani della famiglia Casillo, la stessa – ma con a capo il padre Pasquale – che portò il capoluogo di provincia pugliese in Serie A nei primi anni ’90 e che nei foggiani – ma non solo – rievoca inevitabilmente bei ricordi. Il club rossonero è infatti ormai vicinissimo al passaggio di proprietà ai giovani imprenditori locali Gennaro Casillo, figlio di Pasquale appunto, storico patron di “ Zemanlandia ”, e Giuseppe De Vitto, pronti a scrivere un nuovo capitolo della storia calcistica cittadina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia una nuova era

Leggi anche: Calcio Foggia 1920, trattativa con Casillo e De Vitto per la cessione del club: accordo vicino?

Leggi anche: Il ritorno dei venerdì jazz al Palacongressi: si comincia con il quartetto di Tony Piscopo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Foggia calcio verso il cambio della proprietà, la squadra potrebbe tornare alla famiglia Casillo.

Il ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia una nuova era - L’ era Canonico in casa Foggia Calcio è infatti arrivata al termine e il club tornerà di nuovo nelle mani della famiglia Ca ... ilfattoquotidiano.it