Il rinforzo in casa Ariete Arriva Egle Solarino
Nel 2026, Ariete Volley introduce un nuovo rinforzo con l’arrivo di Egle Solarino. La squadra, che ha affrontato diverse difficoltà nella seconda metà dell’anno scorso, punta a rafforzare la propria rosa per affrontare al meglio la nuova stagione. Questa novità rappresenta un passo importante nel progetto di crescita del club, nel rispetto della tradizione e degli obiettivi di lungo termine.
Il 2026 porta novità in casa Ariete Volley anche sul fronte mercato. I tanti guai vissuti nella seconda parte dell’anno scorso dal gruppo di Massimo Nuti avevano ridotto all’osso la rosa a disposizione del tecnico pratese. A questo ha posto rimedio la società, che da pochi giorni ha trovato l’accordo con Egle Solarino. Solarino, classe 2002 (178 centimetri di altezza), è un attaccante proveniente dalla Volley Angels Lab Porto San Giorgio, squadra militante nel girone G di Serie B2. La ragazza ha ottima propensione anche nella ricezione e quindi prende idealmente il posto di Giorgia Furlan, infortunatasi a fine ottobre e che ormai sta lavorando per essere pronta per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
