Il rapper francese Lacrim esce con l’album Cipriani

Il rapper francese Lacrim annuncia l’uscita del suo nuovo album, intitolato “Cipriani”, previsto per il 6 febbraio. L’album è già disponibile in pre-order. Lacrim, noto artista del rap francese, continua a confermare la sua presenza nel panorama musicale con questa nuova pubblicazione. L’uscita rappresenta un passo importante nella sua carriera e sarà seguita dall’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Milano, 14 gen. (askanews) – Lacrim, una delle voci più apprezzate del rap francese, annuncia l’uscita del nuovo atteso album “Cipriani”, in arrivo il 6 febbraio e da ora disponibile in pre-order (qui). L’annuncio dell’album è accompagnato da un video potente e intensamente cinematografico. La voce narrante di Salvatore Esposito guida un racconto crudo e umano, fatto di gesti quotidiani e frammenti di vita in una realtà difficile, tra volti giovani e adulti sospesi tra luce e ombra. “Cipriani” uscirà in versione CD autografato e nella limited edition che contiene il CD autografato e una speciale edizione di Esse Magazine (LACRIM ISSUE); e nelle versioni LP colorate (LP cream, signed LP cream, LP marbled red, signed LP marbled red) L’album è stato anticipato dal singolo “Rock” feat Baby Gang, ultima collaborazione italiana di Lacrim, arrivata dopo la sua partecipazione lo scorso luglio, all’Altraonda Festival di Genova e al Red Bull 64 Bars, dove è stato il protagonista del primo episodio internazionale in lingua francese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

