Il progetto Handmade per sostenere Emergency | coperte borse sciarpe fatti con materiali di riuso e a prezzi accessibili

Il progetto Handmade supporta Emergency attraverso la realizzazione di oggetti fatti a mano con materiali di riuso. Coperte patchwork, maglioncini per neonati, sciarpe, borse e altri accessori sono creati da volontari, utilizzando lana e materiali sostenibili. Tutti i prodotti sono venduti a prezzi accessibili e portano l’etichetta “Made by Handmade for Emergency”, contribuendo a una causa sociale attraverso l’artigianato.

Coperte patchwork dai mille colori, maglioncini per neonati bianchi, rosa o rossi con piccole coccinelle come bottoni, sciarpe e guanti, presine sgargianti, contenitori, fiori, borse e tantissimi altri oggetti: tutto fatto a mano, tutto fatto di lana o altri materiali, a prezzi piccoli e con una etichetta bianca e rossa che recita: “Questo prodotto è realizzato dai volontari del gruppo Handmade per sostenere Emergency”. Sistemati in un’area dei negozi Emergency sparsi per l’Italia, attirano l’attenzione per la loro bellezza, creatività, vitalità. A raccontarci questo progetto – che vede coinvolte 53 volontarie solo a Roma, 300 in tutta Italia – è Anna Maria Carboni, 82 anni di attivismo, due figli e un nipote, che dopo una lunghissima carriera lavorativa come terapista della riabilitazione – anche in contesti non facili, come i malati terminali di Aids sempre a Roma – incontra per caso un’amica, Paola Ledda (scomparsa nel 2023, ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

