Il problema freddo nelle scuole tra riscaldamenti guasti finestre rotte e muffe | Non si arriva ai 10 gradi

In molte scuole italiane, le temperature interne scendono sotto i 18 gradi, causando disagio tra studenti e insegnanti. Riscaldamenti guasti, finestre danneggiate e muffe contribuiscono a un ambiente freddo e insalubre. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire un clima adeguato e sicuro all’interno delle aule, nel rispetto delle normative vigenti.

Il termometro in molte classi italiane segna temperature al di sotto dei 18 gradi prescritti dalla legge. Gli studenti da Nord a Sud sono costretti a fare lezione in strutture fatiscenti, con termosifoni rotti o inesistenti. Abbiamo ascoltato le testimonianze e il disagio di molti ragazzi della Rete Studenti Medi, costretti a fare lezione in aule fredde e umide. 🔗 Leggi su Fanpage.it

