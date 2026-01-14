Il problema freddo nelle scuole tra riscaldamenti guasti finestre rotte e muffe | Non si arriva ai 10 gradi
In molte scuole italiane, le temperature interne scendono sotto i 18 gradi, causando disagio tra studenti e insegnanti. Riscaldamenti guasti, finestre danneggiate e muffe contribuiscono a un ambiente freddo e insalubre. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire un clima adeguato e sicuro all’interno delle aule, nel rispetto delle normative vigenti.
Il termometro in molte classi italiane segna temperature al di sotto dei 18 gradi prescritti dalla legge. Gli studenti da Nord a Sud sono costretti a fare lezione in strutture fatiscenti, con termosifoni rotti o inesistenti. Abbiamo ascoltato le testimonianze e il disagio di molti ragazzi della Rete Studenti Medi, costretti a fare lezione in aule fredde e umide. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Siamo stati abbandonati al freddo e al gelo, senza che nessuno si prenda la responsabilità di risolvere il problema. […] Siamo stanchi di essere trattati come cittadini di seconda classe, senza diritti e senza voce». Così gli studenti e le studentesse del liceo cl facebook
