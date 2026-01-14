Il problema freddo nelle scuole italiane tra riscaldamenti finestre rotte e muffe | Non si arriva ai 10 gradi

In molte scuole italiane le temperature interne sono inferiori ai 18 gradi richiesti dalla normativa, con alcuni ambienti che non raggiungono i 10 gradi. Problemi come riscaldamenti inadeguati, finestre rotte e presenza di muffe compromettono il comfort e la sicurezza di studenti e insegnanti. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi efficaci per garantire ambienti scolastici più salubri e confortevoli.

Il termometro in molte classi italiane segna temperature al di sotto dei 18 gradi prescritti dalla legge. Gli studenti da Nord a Sud sono costretti a fare lezione in strutture fatiscenti, con termosifoni rotti o inesistenti. Abbiamo ascoltato le testimonianze e il disagio di molti ragazzi della Rete Studenti Medi, costretti a fare lezione in aule fredde e umide. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Arriva il freddo anche in Italia, temperature in calo di 10 gradi

Leggi anche: Meteo, quando arriva il freddo vero: "Crollo di 10 gradi"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'80% degli studenti ha patito il freddo al rientro dalle vacanze: impianti spenti o malfunzionanti nelle scuole italiane. Indagine Skuola.net su 1.200 giovani; Scuole al freddo, in classe temperature rigide e riscaldamenti difettosi. Studenti e prof protestano da Nord a Sud: assurdo fare lezione a 12 gradi!; Temperature sottozero e problemi con il riscaldamento: scuole al freddo; Anno nuovo, scuole al gelo: a lezione col cappotto, aule chiuse, studenti “evacuati”.

Scuole fredde, dopo le vacanze di Natale le classi nella morsa del gelo: chiusure e proteste in tutta Italia - Il rientro a scuola si è trasformato in una prova di sopravvivenza per molti studenti italiani, costretti ad affrontare il gelo di aule e impianti malfunzionanti. skuola.net