Il prezzo energetico della complessità | perché senza ossigeno la vita resta semplice

Il costo energetico della complessità è un elemento fondamentale per comprendere come le strutture organizzate richiedano risorse continue per mantenersi. Senza un apporto costante di energia, i sistemi complessi tendono a semplificarsi o a disgregarsi, lasciando spazio a processi di naturalizzazione e adattamento. Questa dinamica sottolinea l’importanza dell’ossigeno e di altre fonti energetiche per sostenere la complessità della vita e delle strutture organizzate.

La vita complessa richiede molta energia, perché strutture altamente organizzate sono termodinamicamente sfavorite. Un sistema tende spontaneamente verso l'aumento dell'entropia, cioè verso stati più disordinati. Un organismo complesso con tessuti specializzati, organi, reti metaboliche e segnali regolativi è molto più ordinato di un insieme di molecole prive di struttura. Per mantenere questa organizzazione nel tempo è necessario un apporto continuo di energia per compensare le tendenze spontanee alla degradazione e all'equilibrio. La vita non si svolge all'equilibrio termodinamico; esige flussi di materia ed energia attraverso processi catalizzati che mantengono differenze di concentrazione, gradienti elettrici, configurazioni molecolari specifiche.

