Il pianoforte di Paul Robino torna protagonista con ‘I sensi del mare’

Il pianista e compositore Paul Robino torna con il suo nuovo album, ‘I sensi del mare’, disponibile da venerdì 23 gennaio in CD e vinile. Frutto della collaborazione con il maestro Vince Tempera, l'opera esplora atmosfere sonore ispirate al mare. Un lavoro che unisce fragilità e intensità, offrendo un’esperienza musicale di qualità, adatta a un pubblico attento alle sonorità raffinate e alla musica strumentale.

Da Venerdì 23 Gennaio sarà disponibile in fisico nei formati Cd e Vinile, ‘I sensi del mare’ il nuovo album del pianista e compositore Paul Robino che nasce dalla collaborazione con il maestro Vince Tempera. Il disco in uscita per Warner Music. Un omaggio al mare e alla sua tutela. “L’album – dichiara Robino – vuole essere un omaggio al mare e alle sue mille sfaccettature ricordandoci al tempo stesso quando sia di fondamentale importanza tutelarlo per salvaguardare i nostri ecosistemi. Sono nato davanti al mare e per me rappresenta un elemento fondamentale da rispettare e tutelate, un amico prezioso e fonte d”ispirazione continua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

