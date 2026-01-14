Il piano di Italia e Ue | usare l’immigrazione per riunire le Forze armate libiche

L’Italia e l’Unione Europea stanno sviluppando un piano strategico volto a utilizzare l’immigrazione come leva per rafforzare la collaborazione con le Forze armate libiche, in particolare con quelle della Libia orientale, alleata della Russia. L’obiettivo è fornire risorse e strumenti utili a gestire i flussi migratori, contribuendo alla stabilità regionale e alla prevenzione delle criticità legate all’immigrazione irregolare.

L’Italia ha fatto passi in avanti per fornire alla Libia orientale alleata della Russia le risorse e gli strumenti necessari a tenere lontani i migranti dall’Europa. Il piano, rivelato giorni fa da. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il piano di Italia e Ue: usare l’immigrazione per riunire le Forze armate libiche Leggi anche: Turchia: “Precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche” Leggi anche: Turchia, perso il contatto radar con un jet: “A bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Stellantis chiede alla Ue coraggio e flessibilità.“Avanti con il piano Italia”; Ripristinare la natura: l’Italia di fronte alla sfida europea; Per l’Unione europea un italiano su quattro rischia la povertà abitativa; Esercito comune europeo: il piano del commissario Ue per la Difesa. Il piano di Italia e Ue: usare l'immigrazione per riunire le Forze armate libiche - Sui migranti Tripoli e Bengasi si parlano, Roma e Bruxelles esultano: il progetto è quello di creare un centro di coordinamento per i salvataggi in collaborazione con Dabaiba ... ilfoglio.it

Stellantis: "Avanti con il piano Italia, gli investimenti sono legati alle scelte Ue" - Stellantis lavora "al nuovo piano industriale, che arriverà nel primo semestre" e "con il piano strategico daremo più chiarezza anche sugli investimenti del gruppo". ilmessaggero.it

Stellantis chiede alla Ue coraggio e flessibilità.“Avanti con il piano Italia” - Cappellano, responsabile Europa, al Salone di Bruxelles: “Il tavolo al Mimit del 30 gennaio ottima opportunità” ... repubblica.it

Il piano Artico dell'Italia. La strategia per giocare un ruolo tra i ghiacci (di A. Raimo) x.com

Debutta anche in Italia il piano più economico del chatbot AI di OpenAI, tutto ciò che c'è da sapere - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.