Alice Ronchi, nata nel 1989 a Ponte dell’Olio (PC), è un’artista che propone un percorso sensibile volto ad attraversare le emozioni, senza compiacerle. La sua opera si distingue per una ricerca autentica e riflessiva, capace di dialogare con le gallerie e il pubblico. Per scoprire di più sulla sua arte e il suo percorso, consultate le sue gallerie di riferimento e i suoi canali social. L'intervista completa è disponibile sul sito.

Nome e cognome: Alice Ronchi Luogo e anno di nascita: Ponte dell’Olio (PC) 1989 Gallerie di riferimento e contatti social: IG, sito L'intervista. Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Che cos’è per te lo studio d’artista? Un luogo di accoglienza, sperimentazione e osservazione. Vorrei avere aneddoti o storie interessanti legate al mio studio da raccontare, ma la verità è che l’officina più importante è la mia casa. È lì, nel dialogo intimo e silenzioso con i pensieri, i libri, i taccuini, le piante e la notte, che il lavoro prende forma. Quali sono i tuoi riferimenti visivi e teorici? Sono talmente tanti e così diversi tra loro che non saprei da dove cominciare a elencarli; potrà suonare banale, ma è sincero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il percorso sensibile di Alice Ronchi, un’arte che “non compiace, ma attraversa”

