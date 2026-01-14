Il Papa siederà su una poltrona made in Brianza

Il Papa utilizzerà una poltrona realizzata in Brianza, caratterizzata da una struttura in legno sinuosa e un rivestimento bianco, impreziosito da un piccolo cuscino elegante. All’interno dello schienale spicca lo stemma con lo scudo, decorato con il giglio d’argento e il cuore trafitto da una freccia. Un esempio di artigianato italiano che unisce eleganza e tradizione, simbolo di sobrietà e raffinatezza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.