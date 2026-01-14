Il Paese pareva in ottime mani quando c’era Mario Draghi e lo era Su Giorgia Meloni non penso tanto i politici di oggi non li capisco molto | così Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino ha dichiarato che il Paese sembrava in buone mani con Mario Draghi, mentre esprime scetticismo verso Giorgia Meloni, sottolineando una certa distanza dalla realtà politica attuale. La figura del presidente della Repubblica, che ha ispirato il suo nuovo film “La Grazia”, rappresenta un punto di riferimento diverso da quello dei politici contemporanei, evidenziando una percezione di dissonanza tra idealizzazione e realtà.

Il presidente della Repubblica che ha ispirato Paolo Sorrentino nel suo nuovo “ La Grazia ” non ha rispondenza nella realtà. Oscar Luigi Scalfaro e Sergio Mattarella? “Due giuristi, due cattolici. Qui finisce l’analogia tra l’attuale presidente della Repubblica e quello inventato da noi”. Lo dice lo stesso regista al Corriere della Sera. E quando Aldo Cazzullo gli chiede conto di un momento preciso della pellicola, quando il ‘suo’ Presidente dice ‘ Finalmente il Paese è in sicurezza ‘, Sorrentino ribatte: “Ho scritto quella frase pensando a quando il presidente del Consiglio era Mario Draghi. Il Paese pareva in ottime mani, e lo era (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

