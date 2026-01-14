Il Napoli prepara un grande mercato per la prossima estate

Il Napoli si prepara a un importante intervento di mercato per la prossima estate. La società, anche durante la finestra invernale, sta valutando possibili acquisti e cessioni per rafforzare la rosa. La strategia è orientata a migliorare la squadra in vista delle sfide future, mantenendo un approccio equilibrato e pianificato. Questo intervento rappresenta un passo importante nel progetto sportivo del club per la prossima stagione.

Manna lavora per un grande mercato in vista della prossima estate. La dirigenza partenopea, nonostante sia in corso il mercato invernale, volge lo sguardo verso . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

