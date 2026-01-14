Il Napoli prepara un grande mercato per la prossima estate

Il Napoli si prepara a un importante intervento di mercato per la prossima estate. La società, anche durante la finestra invernale, sta valutando possibili acquisti e cessioni per rafforzare la rosa. La strategia è orientata a migliorare la squadra in vista delle sfide future, mantenendo un approccio equilibrato e pianificato. Questo intervento rappresenta un passo importante nel progetto sportivo del club per la prossima stagione.

Napoli-Roma, affare super a gennaio: c’è un grande nome in ballo | CM.IT - Napoli e Roma potrebbero rendersi protagoniste di un clamoroso affare di mercato: ecco tutti i dettagli. calciomercato.it

Napoli, Manna: "Ci faremo trovare pronti sul mercato in caso di opportunità" - Dopo il pareggio maturato contro il Verona, per il Napoli si prepara l'importante sfida di campionato contro l'Inter di Cristian Chivu. fantacalcio.it

Mercato Calcio: Lazio, Napoli e Parma in Grande Movimento!

NAPOLI - Dopo i trionfi e i sold out con “Tante belle cose” di Francesco Cicchella, il Teatro Cilea di Napoli si prepara ad accogliere un’ icona dello spettacolo italiano: Lina Sastri. Definita spesso “un’attrice sociale”, l’artista porterà in scena il suo spettacolo “Vo facebook

Il Napoli si prepara a tornare da Riyadh da SUPERCAMPIONE: pochi tifosi in attesa a Capodichino L'aereo sul quale viaggia la squadra sta per atterrare: l'arrivo è ora previsto alle 7:26 #SSCNapoli #SpazioNapoli #Supercoppa x.com

