Il Napoli pesca in Serie A | che colpo! Arriva lui al posto di Raspadori

Il trasferimento di Jack Raspadori dall Napoli all’Atalanta ha creato un effetto a catena nel reparto offensivo bergamasco, aprendo nuove possibilità di mercato. In questo contesto, si parla anche della possibile partenza di Ademola Lookman, che potrebbe essere inserito tra i giocatori in uscita. La situazione riflette i movimenti della Serie A e le strategie delle squadre per rafforzarsi nel corso della sessione di mercato.

Il trasferimento di Jack Raspadori all’Atalanta ha scatenato un effetto a catena nel reparto offensivo bergamasco, con Ademola Lookman che potrebbe finire improvvisamente sul mercato. Il Napoli segue con attenzione l’esterno nigeriano per rinforzare l’attacco, ma la concorrenza è altissima. Napoli – Lookman, ci risiamo: tentativo per gennaio. L’arrivo a titolo definitivo di Raspadori dall’Atletico Madrid ha cambiato gli equilibri in casa Atalanta. Con un reparto già ricco di alternative, la Dea può permettersi di valutare cessioni eccellenti per fare cassa. Ademola Lookman resta il più corteggiato: il suo addio non è più così impensabile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

