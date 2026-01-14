Il Napoli frena di nuovo al Maradona | il Parma fa turnover ma strappa un pari | La nuova classifica di Serie A

Il Napoli torna a rallentare al Maradona, con un pareggio contro il Parma. Dopo una vittoria importante a San Siro, la squadra dimostra alcune difficoltà nel mantenere costante il rendimento. Il Parma, approfittando di un turno di turnover, conquista un punto che influisce sulla classifica di Serie A. La sfida evidenzia l’equilibrio del campionato e la necessità di continuità per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il Napoli esuberante di San Siro è un lontano ricordo: dopo un pareggio prezioso contro l’ Inter, arriva una X amara contro il Parma. Perché gli azzurri al Maradona non vanno oltre lo 0-0, sprecando la chance di distanziare nuovamente Juventus e Roma, ma anche di mettere pressioni sulle milanesi. Antonio Conte è in tribuna, dopo la squalifica per la sceneggiata contro i nerazzurri, ma si conferma l’i diosincrasia delle sue squadre per gli impegni ravvicinati e i turni infrasettimanali. Dopo il 2-2 di una settimana fa contro il Verona, in casa arriva un altro pareggio inaspettato che rallenta la corsa dei campioni d’Italia in carica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

