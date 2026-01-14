Il Morbillo in Europa il virus che viaggia più veloce della sua prevenzione

Il morbillo, malattia prevenibile attraverso la vaccinazione, sta registrando una ripresa in alcune aree d’Europa. La diffusione del virus evidenzia l’importanza di mantenere elevati i tassi di immunizzazione per evitare focolai e proteggere le comunità più vulnerabili. Conoscere le modalità di trasmissione e i metodi di prevenzione è fondamentale per affrontare questa situazione e ridurre il rischio di diffusione.

Il morbillo sta tornando in Europa con una velocità che, a guardarla bene, non dovrebbe sorprenderci affatto. È uno dei virus più contagiosi che conosciamo e quando trova spazio lo occupa. Nel 2024, quello spazio si è visto nei numeri, senza bisogno di interpretazioni fantasiose. Nella zona europea dell’Oms sono stati segnalati 127.350 casi, il doppio rispetto al 2023 e il livello più alto dal 1997. Nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, la crescita è stata altrettanto netta: 35.212 casi nel 2024, circa dieci volte quelli dell’anno prima. Non è un rimbalzo stagionale, è un segnale di sistema. 🔗 Leggi su It.insideover.com

