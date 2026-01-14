Il mondo viene a Udine per imparare a operare il cervello
Udine si conferma centro di eccellenza nella formazione neurochirurgica, attirando professionisti da tutto il mondo. La recente terza edizione dell’“Udine microneurosurgical Skull base and Neurovascular hands-on course 2025” ha visto partecipare giovani neurochirurghi in un percorso pratico e specializzato. La città si distingue per il suo impegno nel promuovere conoscenze avanzate e competenze specifiche nel campo delle tecniche neurochirurgiche.
Udine si ritaglia un ruolo di primo piano nella formazione neurochirurgica internazionale. Lo scorso dicembre si è svolta la terza edizione dell’“Udine microneurosurgical Skull base and Neurovascular hands-on course 2025”, un corso intensivo che ha portato in città giovani neurochirurghi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
