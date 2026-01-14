Il Mit al lavoro per rendere sicura l' A24 | Un' autostrada strategica per Lazio e Abruzzo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta intervenendo per migliorare la sicurezza dell'A24, un’arteria di importanza strategica per le regioni Lazio e Abruzzo. L'obiettivo è garantire un transito più sicuro e affidabile per cittadini e pendolari, attraverso interventi mirati e pianificati sulla rete autostradale. Questa iniziativa rientra nel piano di potenziamento delle infrastrutture stradali volte a sostenere lo sviluppo e la mobilità delle aree coinvolte.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è al lavoro per la sicurezza dell'A24, un'autostrada definita strategica per Lazio e Abruzzo.In mattinata, nella sede del Mit, si è svolta una riunione sullo stato di avanzamento dei lavori dell’A24. “Al tavolo, oltre al ministro delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

