Il Mit al lavoro per rendere sicura l' A24 | Un' autostrada strategica per Lazio e Abruzzo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta intervenendo per migliorare la sicurezza dell'A24, un’arteria di importanza strategica per le regioni Lazio e Abruzzo. L'obiettivo è garantire un transito più sicuro e affidabile per cittadini e pendolari, attraverso interventi mirati e pianificati sulla rete autostradale. Questa iniziativa rientra nel piano di potenziamento delle infrastrutture stradali volte a sostenere lo sviluppo e la mobilità delle aree coinvolte.

