Il Mistero del Casato Aureli - un' escape room all' interno del Castello di Cellamare

Da baritoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Varcare un portone antico, lasciare alle spalle il presente e ritrovarsi immersi in una storia dimenticata, fatta di segreti, indizi e scelte che possono cambiare il corso degli eventi: è questo lo spirito de “Il Mistero del Casato Aureli”, l’esperienza che invita il pubblico a non essere. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Psychiatric Halloween", l'escape room all'interno dell'antico manicomio di Bagnara

Leggi anche: Halloween e Tutti i Santi. Il MArTA come una grande escape-room

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.