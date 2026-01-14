Il mio sforzo non c’è stato ma non fischiami

Recentemente, Giannis Antetokounmpo ha dichiarato che il suo record con i Milwaukee Bucks dovrebbe garantire rispetto e assenza di critiche da parte dei tifosi. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione sul rapporto tra atleti e pubblico, sollevando domande sulla percezione del merito e delle aspettative nel mondo dello sport. Questa vicenda evidenzia come le relazioni tra giocatori e tifosi possano influenzare la discussione pubblica.

2026-01-14 11:07:00 Il web non parla d'altro: Giannis Antetokounmpo si è scagliato contro i tifosi dei Milwaukee Bucks e ha detto che il suo record nella franchigia significa che dovrebbe essere immune dalle critiche. Antetokounmpo, insieme ai suoi compagni di squadra, sono stati fischiati ieri sera durante la sconfitta per 139-106 contro i Minnesota Timberwolves. Il greco, autore di 25 punti, ha risposto fischiando il pubblico e mostrando il pollice verso ad entrambi. È andato oltre dopo la partita, delineando la sua infelicità per il modo in cui i tifosi avevano reagito. Ha detto: "Gioco a basket per i miei compagni di squadra.

