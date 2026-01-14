Il Milan lo cede affare fatto | il comunicato ufficiale

Il Milan ha ufficialmente concluso una cessione, confermando la sua attività sul mercato. Con un comunicato ufficiale, il club rossonero ha annunciato l’accordo, segnando un’altra operazione importante per il futuro della squadra. Questo passaggio rappresenta un elemento di continuità nella strategia di gestione del club, mantenendo un occhio attento alle esigenze sportive e finanziarie.

Milan ancora una volta protagonista sul mercato: ecco l'ultima operazione che vede protagonista il club rossonero. Tra le squadre più attive di Serie A in queste due prime settimane di calciomercato invernale c'è, senza ombra di dubbio, il Milan. Il direttore sportivo Tare è impegnato a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma al contempo sta cercando di piazzare anche i calciatori in esubero che non rientrano più nei piani tecnico-tattici dell'allenatore livornese. Pavlovic, Leao e Bartesaghi (Ansafoto) – calciomercato.it Tra questi c'è il figlio di Zlatan Ibrahimovic, che ha raggiunto da poco l'accordo per trasferirsi in Eredivisie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan lo cede, affare fatto: il comunicato ufficiale

Gatti-Milan, affare ancora possibile? Moretto fa chiarezza: la situazione - Il futuro di Gatti ancora non è deciso: il difensore della Juventus è seguito dal Milan. spaziomilan.it

Il Milan cede il figlio di Ibrahimovic all’Ajax Maximilian prosegue sulle orme del padre che in Olanda si consacrò tra i bomber europei... facebook

