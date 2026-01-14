Il meglio che sapevo e il massimo che potevo… non era abbastanza

In un contesto di cambiamenti e sfide, le notizie recenti dal mondo del Real Madrid, tra cui l’addio di Xabi Alonso, evidenziano come anche il massimo degli sforzi possa non essere sempre sufficiente. Questa riflessione invita a considerare i limiti e le opportunità di crescita, mantenendo un approccio sobrio e realistico. Di seguito, analizzeremo gli ultimi sviluppi e il loro impatto sulla squadra e sul club.

2026-01-14 13:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui arrivederci di Xabi Alonso Non è l’unico accaduto in questi giorni nel Real Madrid. Anche la squadra di lavoro del tecnico basco ha salutato la squadra bianca. Molti di loro se ne sono andati messaggi emotivi, che emanano anche una certa tristezza e gratitudine dopo aver lasciato il club. Sebas Parrilla, braccio destro di Xabi Alonso e secondo allenatore del suo staff tecnico ha lasciato una riflessione sul suo Instagram in cui si rammarica che tutto il lavoro non abbia dato il risultato sperato: “Il meglio che sapevo e che potevo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Il meglio che sapevo e il massimo che potevo… non era abbastanza” Leggi anche: Szczesny spiega il ragionamento che ha fatto per parare il rigore a Mbappé: “Era abbastanza ovvio” Leggi anche: MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sapevo che avrei fatto fatica, difficile fare meglio di così” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. NON SAPERE DI STARE MALE (199) Sapevo che qualche collega usa i miei contenuti a lezione, ma un messaggio così non può che rendermi orgoglioso. ...sperando che non sia una caccia agli errori Comunque, per tutti quelli che mi vogliono dal vivo ricordo che il meglio lo do proprio nelle facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.