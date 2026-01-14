Il meccanico Claudio Pelliccioli è morto sul colpo travolto da un albero

Il meccanico Claudio Pelliccioli ha perso la vita mentre era al lavoro nel bosco, travolto da un albero. L'incidente si è verificato durante un’attività abituale, senza lasciare possibilità di intervento. La sua scomparsa rappresenta una tragica perdita, evidenziando i rischi legati a lavori in ambienti naturali. La comunità si stringe nel cordoglio per questa scomparsa improvvisa e inattesa.

Stava lavorando nel bosco, come già aveva fatto molte altre volte, quando una pianta lo ha travolto senza lasciargli scampo. È morto così Claudio Pelliccioli, 64 anni, pensionato ed ex meccanico per i mezzi di terra all'aeroporto di Orio al Serio, vittima di un tragico incidente avvenuto nella.

Tragedia nel bosco a Nembro: chi era Claudio Pelliccioli, morto schiacciato da un albero - Uomo di 64 anni muore schiacciato da un albero a Nembro, nella Bergamasca. tag24.it

L'amico di Claudio Pelliccioli, morto schiacciato da un albero: «Avevamo preparato una via di fuga, non so perché lui è scappato dalla parte opposta» - Nembro, il dolore di Marco Manenti, corso invano a cercare aiuto in paese: «Abbiamo sentito gli scricchiolii e il tronco gli è caduto addosso». bergamo.corriere.it

