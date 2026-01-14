Il Napoli valuta l'acquisto di Ademola Lookman, come riportato da Il Mattino. L'interesse per il calciatore nigeriano rappresenta il primo passo in un mercato che potrebbe vedere sviluppi importanti nelle prossime settimane. La possibilità di un trasferimento apre scenari per la rosa partenopea, mentre la società monitora attentamente le opzioni a disposizione. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali in merito alla trattativa.

"> La prima pedina si è mossa e ora il domino del mercato può iniziare a cadere. Giacomo Raspadori torna in Italia, ma non alla Roma e nemmeno al Napoli: l’attaccante ha scelto l’Atalanta, optando per una soluzione a titolo definitivo, condizione ritenuta centrale nella sua decisione. Come spiega Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, il club azzurro non avrebbe potuto muoversi su questi binari, motivo per cui l’operazione ha preso la strada di Bergamo. Lasciare Madrid può sembrare una sconfitta, ma all’Atalanta Raspadori ritroverà spazio e continuità, formando con Scamacca una coppia tutta azzurra in vista degli spareggi di marzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Affare Lookman. Il Napoli ci pensa”

Leggi anche: Frattesi in uscita dall’Inter, il Napoli ci pensa

Leggi anche: Careca ci crede: "Napoli mio, non ti deprimere, ci pensa Conte. E su Ancelotti dico..."

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calciomercato Napoli, gli occhi su Lookman. E si segue ancora Ferguson; Dall'infortunio all'addio: De Bruyne potrebbe lasciare Napoli già a gennaio; Calciomercato Napoli, si attende l'offerta del Galatasaray per Lang; Il Mattino: Affare Lookman, il Napoli ci pensa! Raspadori puà innescare il domino....

Il Mattino: "Affare Lookman, il Napoli ci pensa! Raspadori puà innescare il domino..." - Così titola l'edizione odierna de Il Mattino sull'attaccante nigeriano che l'Atalanta, dopo aver acquistato Giacomo Raspadori, ... tuttonapoli.net