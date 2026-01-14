Il mare il cielo infuocato e i profili montuosi della Calabria

Santa Maria di Leuca, situata sulla punta estrema della Calabria, offre uno spettacolo naturale unico. Il mare, il cielo infuocato al tramonto e i profili montuosi creano un paesaggio suggestivo e tranquillo. Qui, ogni sera, il cielo si colora di sfumature calde, offrendo un’esperienza di grande bellezza e serenità in un contesto naturale preservato.

