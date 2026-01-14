Il Giappone si avvia alle elezioni anticipate
Il Giappone si prepara a nuove elezioni anticipate, con il primo ministro Sanae Takaichi che potrebbe decidere di sciogliere la Camera dei rappresentanti all’inizio della prossima sessione parlamentare. Questa mossa segna un importante passaggio nella politica nazionale, riflettendo le dinamiche e le sfide del panorama politico giapponese.
Il Giappone si avvia verso elezioni anticipate. Il primo ministro Sanae Takaichi avrebbe intenzione di sciogliere la Camera dei rappresentanti all’inizio della nuova sessione parlamentare. ? Secondo quanto riportato da The Asahi Shimbun, il Giappone si avvia verso le elezioni anticipate. Secondo il quotidiano giapponese, il primo ministro Sanae Takaichi avrebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
