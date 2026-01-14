Il Giappone si avvia alle elezioni anticipate

Da periodicodaily.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giappone si prepara a nuove elezioni anticipate, con il primo ministro Sanae Takaichi che potrebbe decidere di sciogliere la Camera dei rappresentanti all’inizio della prossima sessione parlamentare. Questa mossa segna un importante passaggio nella politica nazionale, riflettendo le dinamiche e le sfide del panorama politico giapponese.

Il Giappone si avvia verso elezioni anticipate. Il primo ministro Sanae Takaichi avrebbe intenzione di sciogliere la Camera dei rappresentanti all’inizio della nuova sessione parlamentare. ? Secondo quanto riportato da The Asahi Shimbun, il Giappone si avvia verso le elezioni anticipate. Secondo il quotidiano giapponese, il primo ministro Sanae Takaichi avrebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

il giappone si avvia alle elezioni anticipate

© Periodicodaily.com - Il Giappone si avvia alle elezioni anticipate

Leggi anche: Olanda, exit poll: i liberali di D66 davanti a Wilders alle elezioni anticipate

Leggi anche: Francia, mozioni di sfiducia per Lecornu: il premier minaccia elezioni anticipate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Borsa oggi 13 gennaio: Europa cauta in attesa dell’inflazione USA. I banchieri centrali di tutto il mondo in campo per difendere Powell – DIRETTA.

La tentazione di Takaichi, Giappone verso le elezioni anticipate - La premier ultraconservatrice giapponese Sanae Takaichi ha espresso l’intenzione di indire elezioni anticipate per cavalcare l’ondata di popolarità che l’ha accompagnata nei suoi primi mes ... ilsole24ore.com

giappone avvia elezioni anticipateBorsa, Europa in moderato rialzo. Oro aggiorna il record - In Asia il Nikkei chiude le contrattazioni per la prima volta sopra 54mila punti. msn.com

giappone avvia elezioni anticipateTokyo in forte rialzo con prospettiva di elezioni anticipate, debole lo yen - La Borsa di Tokyo strappa al rialzo al ritorno agli scambi dopo una festività, con gli investitori che accolgono con favore l'indebolimento dello ... teleborsa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.